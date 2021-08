Agente da PSP filmada a agredir um passageiro dentro do comboio

A PSP abriu um inquérito para apurar o que se passou a bordo de um comboio da CP. Um vídeo colocado nas redes sociais mostra uma agente da polícia a pontapear um passageiro. A vítima não teria bilhete e terá recusado sair do comboio.

As imagens mostram o passageiro a explicar-se à polícia, enquanto uma agente reage de forma violenta.

A SIC pediu esclarecimentos à PSP e à CP.

A empresa Comboios de Portugal afirma que o passageiro em causa não tinha título de transporte, recusou identificar-se e sair do comboio.

A CP adianta ainda que quando alguém comete uma infração, a PSP é chamada ao local.

A Polícia de Segurança Pública diz que o caso aconteceu no dia 31 de julho por volta das 07:00 horas da manhã, na linha da Azambuja. A polícia afirma que a conduta agressiva do passageiro só cessou com a chegada de reforços à estação da Bobadela.

A PSP garante ainda que a atuação policial está a ser avaliada internamente.