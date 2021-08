O número de casos de vandalismo na utilização das bicicletas GIRA, em Lisboa, tem vindo a aumentar. Nas últimas duas semanas, foram registados mais de 100 casos.

Gare do Oriente, Praça do Município e Terminal de Cruzeiros são as estações mais afetadas.

Com o problema a aumentar, a EMEL, empresa responsável pela manutenção das bicicletas, já está a implementar medidas. Algumas delas passam pelo trabalho em parceria com a PSP.

Já foram apresentadas 47 queixas nas autoridades e instaurados dois processos em tribunal.

A Rede de Bicicletas Partilhadas de Lisboa conta com quase 1000 transportes e mais de 90 estações espalhadas pela capital.