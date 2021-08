O cadáver de um homem foi encontrado esta terça-feira a boiar no rio Tua, na cidade de Mirandela, no distrito de Bragança, de acordo com informação do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Segundo avançou a fonte à Lusa, o alerta foi dado às 16:30 e ao local acorreram 13 operacionais, cinco viaturas e um barco.

O corpo foi avistado na água, de acordo ainda com a fonte, perto da ponte velha, no rio Tua, que atravessa a cidade de Mirandela.

As autoridades apuraram que a vítima mortal é um homem de 56 anos.