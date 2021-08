Governo abre vagas para 475 técnicos superiores da administração pública

O Governo quer acelerar a progressão nas carreiras dos técnicos superiores da administração pública. A medida vai estar nas negociações com os sindicatos, no âmbito do próximo Orçamento do Estado. Esta terça-feira, o executivo abriu colocações para 475 funcionários públicos.

Há menos de uma semana, o Presidente da República avisava que a Administração Pública estava desfalcada e desgastada pla pandemia. Coincidência ou não, o Governo anunciou, esta terça feira, a abertura de uma nova vaga de colocações para 475 técnicos superiores.

O desafio é ter capacidade de atrair jovens para uma área da administração pública, em que o salário mais baixo é 995 euros.

A ministra não entra em detalhes e a Federação de Sindicatos da Administração Pública pede desde já que a revisão das carreiras seja discutida de forma transversal.

O secretário-geral da FESAP lamenta ter ficado a saber da intenção do Governo através da comunicação social, uma vez que é com os sindicatos que o Governo negoceia.

