Incêndio destrói armazém com produtos químicos e agrícolas em Santiago do Cacém

Um incêndio destruiu esta terça-feira um armazém com produtos químicos e agrícolas na freguesia de Alvalade, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), estando já a decorrer a operação de rescaldo, revelaram os bombeiros.

Em declarações à agência Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal disse que o alerta para o incêndio num armazém situado no Monte Sobral do Meio-Dia, em Alvalade, foi dado aos bombeiros às 07:13 desta terça-feira.

Segundo fonte dos bombeiros, o fogo, que consumiu por completo o edifício, com cerca de 30 metros quadrados, onde estava armazenado "óleo agrícola", foi dado como dominado às 10:24.

Os bombeiros "vão manter-se no local em trabalhos de rescaldo e a retirar" o material que se encontrava "no interior" do armazém, avançou.

No combate ao fogo, estiveram 18 operacionais das corporações de bombeiros de Alvalade, Cercal do Alentejo e Grândola, apoiados por oito viaturas.