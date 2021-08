Em pleno verão, esta terça-feira de manhã, a praia de Carcavelos esteve calma, para o que é habitual nesta altura do ano. Apesar do sol, as pessoas dizem que tem estado muito vento, mas mesmo assim não deixam de ir até ao areal.

Também para os negócios sazonais, este verão não está a ser o melhor.

De acordo com Instituto Português do Mar e da Atmosfera espera-se que haja uma subida das temperaturas já a partir da próxima semana.