Mais de 160 bombeiros e 8 meios aéreos combatem incêndio em Loulé

Mais de 160 operacionais, 48 veículos e oito meios aéreos estão a combater um incêndio que lavra numa zona de mato entre as povoações de Carvalhal e Amendoeira, no concelho de Loulé.

Não há, para já, registo de habitações em perigo, estando o combate às chamas a ser dificultado pela falta de acessos por via terrestre, já que se tratam de terrenos com muitas pedras, como conta a repórter da SIC no local, Conceição Ribeiro.

Os oito meios aéreos estão a tentar "retardar" o incêndio até que seja possível aos meios terrestres acederem à linha do fogo, de acordo com a evolução no terreno das chamas, que, para já, se mantêm circunscritas ao concelho de Loulé.

Às 16:00 estavam empenhados no combate às chamas 167 operacionais, 48 veículos e oito meios aéreos.

O alerta para o incêndio foi dado às 13:46.