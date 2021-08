O Presidente da República condecorou a CGTP com o título de Membro Honorário da Ordem do Infante D. Henrique, a propósito dos 50 anos da central sindical.

A condecoração sob proposta do primeiro-ministro, contou com a presença da secretária-geral, Isabel Camarinha.

CGTP alerta para precariedade dos trabalhadores

Na audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, a CGTP alertou para a precariedade dos trabalhadores e pediu uma redução do horário de laboral. Isabel Camarinha afirma que a condecoração foi uma honra.

A CGTP fez 50 anos em outubro do ano passado, mas por causa da pandemia a condecoração foi adiada.

Na altura do aniversário, em nota no site da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa destacou a luta pela dignidade do trabalho e pela justiça social promovidas pela CGTP.

A cerimónia decorreu no Palácio de Belém, em Lisboa.