Requalificação da linha do Oeste pode estar concluída em 2023

As obras para a requalificação da linha do Oeste já arrancaram. Contudo, só daqui a dois anos é que os tempos e as condições de viagens devem melhorar.

Desde a inauguração, há 134 anos, que esta linha não via uma requalificação de fundo.

A viagem de comboio de Torres Vedras para Lisboa pode demorar agora perto de duas horas, visto que é feita numa linha antiga, onde só circulam as velhas locomotivas movidas a diesel.

A intenção é que uma viagem que durava duas horas passe a ser feita em metade do tempo, perto de 50 minutos e com três vezes mais comboios a circular.

A linha tem 215 quilómetros, liga Sintra à Figueira da Foz e depois a Coimbra. Estão propostas a eletrificação e modernização da linha, alteração de sinalização e fim de algumas passagens de nível em perto de 90 quilómetros até às Caldas da Rainha. No fundo, a requalificação deve estar concluída daqui a pelo menos dois anos.

Segundo a Infraestruturas de Portugal, a obra vai ser feita em diferentes fases. Vai custar 155 milhões de euros, sendo que a maior fatia, isto é, mais de 60 milhões de euros, já estão gastos neste troço, ao longo do concelho de Sintra.

