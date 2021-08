Criança em pré-afogamento salva em Avis

Um menino de três anos em pré-afogamento foi salvo, na quarta-feira, pelas equipas de socorro dos Bombeiros de Avis e do INEM. A criança caiu a uma piscina particular e só esta rápida intervenção permitiu que já esteja a recuperar e sem sequelas.

O alerta aconteceu pelas 11 horas desta quarta-feira: um menino de três anos caiu a uma piscina particular e foi retirado da água já em pré-afogamento pela própria mãe. Tudo aconteceu na freguesia do Ervedal, concelho de Avis.



Evitado um desfecho trágico pelos elementos do Bombeiros de Avis, a criança foi depois estabilizada pela equipa da ambulância de suporte imediato de vida de Ponte de Sor.



A criança entretanto já teve alta hospitalar e está a recuperar bem, apurou a SIC junto da família do menor, o que faz desta história uma feliz exceção a episódios com consequências bem mais trágicas.

De acordo com a Associação para Promoção da Segurança Infantil, os afogamentos continuam a ser a segunda causa de morte acidental nas crianças e jovens em Portugal.



Nos últimos 18 anos, morreram 260 menores por afogamento. As piscinas são responsáveis por um terço destes acidentes, sobretudo na faixa etária dos 0 aos 4 anos.