Quatro arguidos por exercício ilícito de segurança no caso da morte de Ihor Homeniuk

Quatro seguranças privados, que estavam no aeroporto no dia da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, são arguidos por exercício ilícito de segurança. Noutro processo, iniciado em 2020, o Ministério Público constituíu arguidos outros cinco seguranças privados pelos crimes de omissão de auxílio à vítima.

O tribunal arrumou o primeiro capítulo deste processo em maio, com a condenação dos três inspetores do SEF, a sete e nove anos de prisão, por terem sido os agentes diretos das agressões a Homeniuk.

Deixou para mais tarde o apuramento das responsabilidades dos seguranças e das chefias do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. A investigação faseada foi contestada pelas defesas dos inspetores, que desejavam um só julgamento.

Num dos inquéritos, extraído em 2020 do processo principal, foram constituídos cinco arguidos. Todos seguranças da Prestibel e também eles suspeitos do crime de omissão de auxílio e ofensas à integridade física.

Existe um terceiro inquérito, que segundo a Procuradoria-Geral da República, foi aberto há poucos dias ao DIAP. O processo, ainda sem arguidos, tem sete suspeitos.

Conta-se uma última investigão em que, segundo o Diário de Notícias, são arguidos os quatro seguranças que estiveram em contacto com Ihor Homeniuk por exercício ilegal de segurança privada. Ao que a SIC apurou trata-se de um inquérito aberto na sequência de uma queixa apresentada por um sindicato do SEF.

