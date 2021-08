Começou o evento gastronómico "Bacalhau ao Cais" em Ílhavo

O bacalhau e o camarão nadaram lado a lado na primeira proposta gastronómica do evento. Um sucedâneo do Festival do Bacalhau, suspenso pelo segundo ano consecutivo. Não há tendas nem gente à pinha e só se servem jantares. Na estreia, brilharam as espetadas de bacalhau com camarão.

As refeições, tal como acontecia no Festival do Bacalhau, são confecionadas por associações e coletividades do município de ílhavo.

Devido à pandemia, só podem estar quatro pessoas sentadas por mesa.

Nove dias, nove ementas únicas com o bacalhau sempre em primeiro plano. Para os apreciadores dos pratos tradicionais e da gastronomia de bordo vão ser noites de tentação até ao próximo dia 14 de Agosto.