Dominado fogo que lavrou esta tarde em Loulé

O incêndio que deflagrou esta sexta-feira à tarde na zona do Carvalhal e Amendoeira, em Loulé (Faro), foi dominado às 19:44 pelos bombeiros, que se encontram a realizar trabalhos de rescaldo, informou à agência Lusa a Prote"

Os bombeiros vão manter-se toda a noite e pela manhã no local até terem a certeza que o incêndio não volta a acender, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

A reativação, ao início da tarde de hoje, do incêndio que na quarta-feira deflagrou na freguesia de S. Clemente, mobilizava às 19:30 um dispositivo de 118 homens, apoiados por 32 viaturas e cinco meios aéreos, segundo a página de Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Segundo a mesma fonte do CDOS de Faro, o combate às chamas continuava a ser dificultado pelo facto de estar a lavrar num terreno acidentado e com falta de acessos, o que não permitia aos bombeiros uma aproximação à frente de fogo.

Na quarta-feira, este incêndio, que deflagrou ao início da tarde, levou a sair das suas casas, por precaução, 53 pessoas, que puderam depois regressar cerca das 22:30.

No entanto, segundo as autoridades, "hoje não há registo de pessoas a serem deslocadas", nem voluntariamente, nem por indicação das forças de Proteção Civil.

Pelas 21:45, de acordo com o CDOS de Faro, encontravam-se 99 operacionais apoiados por 34 viaturas no local. Também esta tarde lavrou outro fogo no concelho de Loulé, em Besteiros, tendo sido dominado às 18:08.ção Civil.