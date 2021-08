Esta sexta-feira celebra-se o dia internacional da cerveja

Numa fábrica, em Coimbra, o processo de fabrico demora geralmente dois meses, mas que tem milhares de anos de saber.

Começa com o malte de vários cereais como o trigo, aveia ou cevada. Na brassagem há uma primeira cozedura, e depois de filtrado o conteúdo, é na fase de ebulição que é adicionado o lúpulo. Por fim, serão até 15 dias a fermentar. As matérias-primas são essenciais para a qualidade.

Depois, a chamada cerveja verde passa mais cinco a seis semanas a maturar em ambiente controlado, mas este é um néctar de mil e um sabores e a criatividade quase não tem limites.

Portugal conta já com mais de uma centena de produtores depois de muitos se lançarem na aventura do fabrico artesanal, mas 2020 não foi fácil. As vendas de cerveja caíram 15% segundo a Associação de Cervejeiros de Portugal.

O conselho do setor é saborear moderadamente um produto que dizem adaptar-se a qualquer momento de convívio ou degustação.

