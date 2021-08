Governo prepara-se para intensificar restrições ao consumo de tabaco em bares e restaurantes

O Governo prepara-se para aplicar mais restrições ao consumo de tabaco em bares e restaurantes, tal como estava planeado há seis anos. Só os espaços com mais de 100 metros quadrados vão permitir fumar, ainda assim com condicionantes.

Só os espaços com mais de 100 metros quadrados e com três metros de pé direito podem ter zona de fumadores. Esta não pode ocupar mais do que 20% da área total e o acesso tem de ser precedido por uma antecâmara ventilada.

A zona de fumadores não pode ter serviço de atendimento ao cliente para evitar a exposição do funcionário ao fumo. A ventilação dessa área tem de ser garantida por equipamentos autónomos.

Há seis anos que o então governo social-democrata planeava aplicar em 2020 restrições ao fumo em espaços fechados.

O projeto de portaria está, de acordo com o jornal Público, em discussão pública até dia 17.

