Governo quer aumentar as restrições ao tabaco nos restaurantes, bares e discotecas

O governo quer alterar a lei do tabaco para aumentar as restrições nos restaurantes, bares e discotecas.



De acordo com o projeto de portaria a que o jornal Público teve acesso, o espaço de fumadores só será permitido a estabelecimentos com mais de 100 metros quadrados e um pé-direito mínimo de três metros.

Este local tem de estar separado do restante espaço por uma antecâmara ventilada e portas automáticas. Não deverá ter serviço de bar e restauração.

Estas medidas estão em discussão pública até 17 de agosto. Os empresários consideram que são impossíveis de cumprir.