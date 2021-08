Desde 2016 já houve oito incêndios em bares na Costa da Caparica

Nos últimos anos na Costa de Caparica arderam vários bares, alguns mais do que uma vez. A Polícia Judiciária tem investigado os casos, mas com exceção do mais recente, ainda com a investigação em curso, foram arquivados.

Há pouco mais de um mês ficou reduzido a cinzas um dos bares mais conhecidos da Costa de Caparica. O espaço era vigiado à noite, mas apesar do segurança ter chamado logo os bombeiros, que chegaram 20 minutos depois, não se salvou nada.

A Judiciária de Setúbal está a apurar se houve mão criminosa.

À SIC, a Judiciária confirmou "ter havido um incêndio este ano, outros sete desde 2016. Só há um inquérito em curso, se não houver indícios criminais deverá ser, como os anteriores, considerado um acidente, não doloso".

A Polícia Marítima revelou preocupação, mas recorda que a investigação é da competência da PJ e do Ministério Público.