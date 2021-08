Dois homens armados assaltaram este sábado uma carrinha de transporte de valores junto a um supermercado em Valadares, Vila Nova de Gaia, desconhecendo-se o valor subtraído, informou a PSP do Porto.

Segundo fonte do comando do Porto da PSP, o assalto com recurso a armas de fogo ocorreu pelas 15:24 quando a carrinha se encontrava parada para efetuar um carregamento de dinheiro.

Os indivíduos não efetuaram disparos, tendo-se colocado em fuga num veículo ligeiro.