Mulher e criança resgatadas em praia de Aljezur após serem arrastadas por agueiro

Uma mulher e uma criança foram resgatadas este sábado à tarde do mar, na praia da Amoreira, em Aljezur, distrito de Faro, depois de terem sido arrastadas por um agueiro, anunciou a Polícia Marítima.

A mulher, de 40 anos, e a criança, de 10 anos, ambas de nacionalidade belga, foram "arrastadas por um agueiro, enquanto seguravam uma prancha de 'bodyboard', ficando isoladas numa zona rochosa a sul da praia da Amoreira", informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado.

As autoridades receberam o alerta pelas 17:45 e "para o local foram de imediato ativados elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos e elementos do Projeto 'SeaWatch'".

Chegadas ao local, as autoridades constataram que a mulher e a criança "se encontravam bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica".

A AMN pede especial atenção aos agueiros.