Homem resgatado na Serra da Estrela após queda em percurso pedestre

Um homem, de 66 anos, caiu, na sexta-feira, perto de um percurso pedestre na zona da Nave de Santo António, no maciço central da Serra da Estrela.

Os militares da GNR, no decorrer de uma ação de patrulhamento, foram alertados que se encontrava um homem caído e possivelmente a necessitar de cuidados médicos.

GNR

Em comunicado, a GNR adianta que os militares deslocaram-se de imediato ao local, "onde se depararam com a vítima com diversas escoriações e ferimentos nos membros superiores derivados de uma queda".

"A Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS), através do Posto de Busca e Resgate em Montanha da Serra da Estrela (PBRMSE), no dia 6 de agosto, socorreu um homem, de 66 anos, no maciço central da Serra da Estrela", lê no comunicado divulgado esta segunda-feira.

Ainda no local, e com o apoio do INEM da Covilhã, "foram realizados os primeiros cuidados médicos à vítima" para ser depois transportada para o hospital.