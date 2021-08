Limpeza do Padrão dos Descobrimentos ultrapassou os dois mil euros

A Polícia Judiciária (PJ) identificou uma cidadã estrangeira como sendo suspeita da autoria do graffiti no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, na madrugada do passado domingo.

Quem passa agora pela zona de Belém não vê nem sinal do graffiti que foi feito numa das fachadas laterais do monumento. Os trabalhos de limpeza começara na segunda-feira, depois da PJ ter estado no local, e ficaram concluídos no dia a seguir. A EGEAC, empresa municipal de cultura que gere o Padrão dos Descobrimentos, assegurou a despesa de mais de dois mil euros.

A PJ continua a investigar e já tem um suspeito. Em comunicado, as autoridades falam numa estrangeira que já terá praticado atos semelhantes noutros locais e que já não está no país. Não avançam detalhes sobre a alegada autora do graffiti mas, de acordo com o jornal i, trata-se de uma jovem francesa que estuda arte em Paris.

Leila Lakel publicou nas redes sociais fotografias com o graffiti e escreveu na descrição: “Está feito. Adeus Lisboa”. O nome da conta de Instagram – entretanto apagada – corresponde à assinatura do graffiti. A PJ não confirma, diz apenas que a investigação prossegue.

Sobre a forma como é assegurada a vigilância do monumento, a EGEAC diz que existem câmaras no interior e um segurança que faz rondas no exterior regularmente. A empresa municipal acrescenta que o Padrão dos Descobrimentos está também incluído nos circuitos da Polícia Municipal que faz rondas periódicas à zona – e que serão agora reforçadas.