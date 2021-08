Lote de bolachas retirado do mercado devido a sementes de sésamo contaminadas 

A Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE) da Madeira alertou esta terça-feira para o risco de consumo de bolachas, da marca Crich, com "sementes de sésamo provenientes da Índia, contaminadas com óxido de etileno".

Em causa está um lote específico das Bio Crackers, Sésamo e Alecrim com Azeite Virgem Extra.

Em comunicado, a ARAE esclarece que o lote será retirado imediatamente do mercado, após um alerta da RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed.

A ARAE explica que o lote 5920 tem sementes de sésamo contaminadas com óxido de etileno "em níveis superiores ao Limite Máximo de Resíduos".

"Esta constatação constitui um risco grave para a saúde humana, uma vez que o óxido de etileno está classificado como mutagénico da categoria 1B, cancerígeno da categoria 1B e tóxico para a reprodução da categoria 1B, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho. Além disso, o óxido de etileno não está aprovado como substância ativa para utilização em produtos fitofarmacêuticos na União, como refere o Regulamento de Execução (UE) 2020/1540, da Comissão, de 22 de outubro de 2020, que altera o Regulamento de Execução (UE) 2019/1793 no que diz respeito às sementes de sésamo originárias da Índia."

No final do comunicado, a ARAE deixa um alerta para o não consumo as bolachas do lote em causa.