Queixas sobre as forças de segurança aumentam em 2020. Metade são contra agentes da PSP

As denúncias sobre as forças de segurança feitas à Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) aumentaram 12% no ano passado As queixas contra agentes da PSP representam metade das 1.073 denúncias feitas no último ano à IGAI.

As queixas, denúncias e certidões judiciais que deram origem a processos de averiguação da IGAI passaram de 950, em 2019, para 1.073, em 2020, mostra o relatório, que revela igualmente um aumento dos processos instaurados no ano passado, de 91 para 124.

A a violação dos deveres de conduta dos agentes da PSP, GNR e SEF e as ofensas à integridade física representam quase dois terços do total das queixas. Desde 2017 que as denúncias à IGAI têm vindo a aumentar na ordem dos 13%.

Apesar do aumento de queixas e de processos disciplinares, a IGAI apenas aplicou oito sanções disciplinares, um número que apesar de tudo é ligeiramente superior ao de anos anteriores (seis sanções em cada ano desde 2017). O relatório não mostra, no entanto, especificações sobre o tipo de sanção aplicada, nem a que força de segurança diz respeito.