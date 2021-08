Um morto em acidente de trator em Macedo de Cavaleiros

Um homem com cerca de 80 anos morreu esta terça-feira em Grijó, concelho de Macedo de Cavaleiros, na sequência de uma acidente com um trator agrícola, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

"A máquina encontrava-se a trabalhar no terreno privado, quando capotou. O octogenário acabou por ficar debaixo do trator agrícola", explicou o 2.º comandante dos bombeiros de Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, Pedro Venceslau.

O alerta foi dado às 09:40

No local do acidente estiveram 11 bombeiros que foram apoiados por quatro viaturas. A esta equipa de socorro juntou a tripulação da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), estacionada em Bragança.

A GNR está a investigar as causas do acidente.