Ciclista que caiu de uma falésia na Costa de Caparica foi transportado para o hospital e encontra-se estável

Um ciclista ficou em estado grave depois de ter caído de uma falésia, com cerca de 50 metros, perto da Costa de Caparica.

O alerta foi dado por volta das 10:00 desta quarta-feira. No entanto, ainda não se sabe como aconteceu o acidente, mas tudo indica que estaria sozinho.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Trafaria, Afonso Rocha, em declarações à SIC Notícias, explica que a inclinação da falésia, praticamente vertical, "dificultou a intervenção das equipas de resgate".

As equipas estiveram sempre em contacto com a vítima e ela "manteve-se sempre consciente", esclarece o comandante dos bombeiros. Apesar de apresentar ferimentos graves, o homem "estava estabilizado e foi posteriormente assistido". O ciclista, segundo o comandante Afonso Rocha, fraturou a bacia e algumas zonas do torax.

No terreno estiveram 33 operacionais.