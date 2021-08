Evacuação do prédio em Agualva-Cacém foi "perfeita". A retirada das 60 pessoas "foi muito rápida"

Um incêndio num prédio de 10 andares, no centro de Agualva-Cacém, Sintra, obrigou na madrugada desta quarta-feira à retirada de 60 pessoas que residiam no edifício, de acordo com os bombeiros locais.

O fogo começou no 10.º andar, cerca das 05:30, num prédio situado no centro da cidade. Por volta das 7:00, o fogo já estava em resolução. Os bombeiros continuam no local para os trabalhos de rescaldo.

Quando chegaram junto ao prédio, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém, Francisco Rosado, explica que o incêndio era fogo à vista. Com o apoio de outras corporações, conseguiram "com êxito que o incêndio ficasse confinado só àquela fração".

O incêndio provocou apenas uma vítima, o gato da mulher que morava no apartamento onde começou o fogo.

O comandante elogia ainda a forma como o edifício foi evacuado, facilitando assim o início do combate ao incêndio: "uma evacuação perfeita, parecia que tínhamos feito um exercício de evacuação planeado".