PJ detém suspeitos de ferirem a tiro homem com quem se desentenderam no Porto

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois suspeitos de ferirem a tiro e com um objeto cortante um homem com quem se desentenderam no Bairro da Pasteleira Nova, no Porto, revelou esta quarta-feira aquela autoridade.

Os factos ocorreram na manhã de 12 de julho e os detidos, ambos "com registos policiais por tráfico de estupefacientes", efetuaram pelo menos dois disparos com uma arma de fogo, segundo a PJ.

Os arguidos, um de 23 anos e outro de 18, "atingiram a vítima e uma viatura, tendo aquela sido igualmente agredida com um objeto cortante", acrescenta a polícia.

A arma foi localizada a apreendida.

Em comunicado, a PJ diz que suspeitos e vítima "encetaram uma discussão na sequência de desentendimentos prévios", mas não especifica razões.