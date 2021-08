Temperaturas a subir. Quais os cuidados a ter?

Com a previsão de aumento das temperaturas nos próximos dias, é essencial adotar determinados cuidados de saúde.

Evitar a exposição ao sol, nas horas de maior calor, e a hidratação são cuidados essenciais.

O protetor solar deve ser utilizado regularmente e é essencial evitar as idas à praia nas horas de maior calor, entre as 11:00 e as 17:00.

Em casos de indisposição ou sintomas de queimadura, deverá hidratar a pele e consultar um médico.

Temperaturas vão chegar aos 45ºC em algumas zonas do país

O mês de agosto começou com temperaturas abaixo do normal para a época, mas o calor deverá agora chegar em força.

Os termómetros podem ultrapassar, em algumas regiões, os 40ºC e o pico do verão deverá ser atingido nos próximos dias. A região Sul pode mesmo vir a registar temperaturas cerca de 13ºC acima da média.

Para além do mais quente do ano, agosto poderá ser também o mês mais quente de sempre, segundo os peritos.