Temperaturas vão chegar aos 45ºC em algumas zonas do país 

O interior norte e centro estão em risco máximo de incêndio e, nos próximos dias, outras regiões vão ficar na mesma situação.

O mês de agosto começou com temperaturas abaixo do normal para a época, mas agora o calor deverá chegar em força.

Os termómetros em algumas regiões podem ultrapassar os 40 graus e o pico do verão deverá ser atingido nos próximos dias. Em algumas regiões, as temperaturas poderão estar cerca de 13ºC acima da média.

Para além do mais quente do ano, agosto poderá ser também o mês mais quente de sempre, de acordo com os peritos.

COSTA APELA A "CUIDADOS ACRESCIDOS"



O primeiro-ministro, António Costa, apelou esta quarta-feira a que os portugueses tenham "cuidados acrescidos" na prevenção de incêndios, numa altura em que a meteorologia indica "que os próximos dias serão dias de riscos acrescidos".

"A meteorologia indica-nos que os próximos dias serão dias de riscos acrescidos, e por isso temos que ter cuidados acrescidos", afirmou António Costa numa curta declaração em vídeo.

Relembrando que as "televisões têm mostrado imagens terríveis do que tem acontecido em outros países nas últimas semanas devido a temperaturas muito elevadas", o primeiro-ministro frisou que ninguém quer ver esse cenário "outra vez" em Portugal.