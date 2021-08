23 pessoas morreram em acidentes de trabalho na construção civil este ano

O Sindicato da Construção Civil diz que 23 trabalhadores morreram por acidente de trabalho, desde o início do ano.

O sindicato queixa-se da falta de segurança e vai propor esta quinta-feira à Autoridade para as Condições de Trabalho a criação de um dístico com "zero acidentes" em todas as obras.

O sindicato também denuncia que 70% do trabalho na construção civil é precário e clandestino, o que leva ao aumento dos acidentes mortais.

Esta quinta-feira vai ser ainda apresentada uma segunda proposta à Autoridade para as Condições do Trabalho que prevê a criação de mais normas de segurança nomeadamente nas obras de reabilitação em todo o país.