Antigo dirigente do Marítimo suspeito de abusar sexualmente de jogadoras menores

Um homem de 51 anos, que colaborava com os escalões de formação do Marítimo, é suspeito de abusar sexualmente de jogadoras com idades entre os 12 e os 16 anos.

A investigação decorre desde o início do ano passado pela Polícia Judiciária, que segundo o Jornal de Notícias, teve conhecimento do caso através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira.

Ao que a SIC conseguiu apurar, de acordo com a Polícia Judiciária, o homem tinha conversas de teor sexual enquanto dava boleia às jogadoras. E alegadamente, tocava nas partes íntimas das raparigas durante os treinos.

Contactado pela SIC, o Marítimo afirmou que o homem já não é colaborador do clube desde agosto de 2020, e não avançou com mais informações.

A decisão da detenção, que terá ocorrido esta terça-feira, foi tomada pelo Ministério Público.

O homem está indiciado pelos crimes de abuso sexual de crianças e abuso sexual de menor dependente, foi esta manhã a tribunal para primeiro interrogatório.