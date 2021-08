O Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA) alertou esta quinta-feira para a necessidade de políticas que alterem a economia do plástico, a propósito do dia do combate à poluição, que se assinala este sábado.

"Proibir sacos de plástico, apanhar lixo nas praias, reciclar, ou comprar uma garrafa de vidro, apesar de essencial, não será suficiente para conter a poluição dos oceanos. A redução dos resíduos plásticos requer políticas sistémicas e não ações pontuais", alerta o presidente do GEOTA, João Dias Coelho, em comunicado.

É importante, por isso, "que as entidades governamentais percebam que a conservação da natureza não se faz, somente, com gestos individuais e que recursos que hoje em dia consideramos dados por garantidos, podem acabar num futuro muito próximo".

O GEOTA recorre a um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) publicado em 2020 para indicar que 11 milhões de toneladas de plástico são despejadas todos os anos nos oceanos, o que equivale a um camião de lixo a cada minuto.

"Os atuais compromissos dos governos e da indústria apenas reduzirão a quantidade de plástico despejado no oceano em 7%, até 2040. O plástico que permanece no oceano, durante centenas de anos, não é biodegradável e a quantidade acumulada, com as atuais políticas, poderá atingir as 600 milhões de toneladas, até 2040, sendo o peso equivalente a mais de 3 milhões de baleias azuis", esclarece o documento enviado à Lusa.

João Dias Coelho sublinha assim, que a necessidade de reduzir os resíduos plásticos, "é mais do que importante, é urgente".

