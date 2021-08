O Governo garante que não há atrasos nas cirurgias oncológicas, suspensas por causa da pandemia.

Há cerca de seis meses, o Ministério da Saúde anunciou estar a preparar uma estratégia para recuperar as operações em atraso.

Agora, o gabintete de Marta Temido diz não ser necessário avançar com o plano uma vez que a resposta das unidades de saúde tem sido eficaz.

No primeiro semestre do ano, foram operados mais de 4.300 utentes, o que representa 75% do total da lista de inscritos.