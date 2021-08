PCP quer fichas de exercícios gratuitas para todos os alunos

O PCP quer fichas de exercícios grátis para todos os alunos do ensino obrigatório, à semelhança dos manuais escolares. O secretário-geral do partido, Jerónimo de Sousa, diz que as famílias continuam a suportar demasiados custos na educação.

A distribuição dos vales para a aquisição de manuais de novos manuais escolares foi antecipada, tendo sido já disponibilizados 1,2 milhões destes, informou esta quarta-feira o Ministério da Educação.

Estava previsto que os vouchers que as famílias vão poder trocar por novos manuais só começassem a ser distribuídos a partir de 16 de agosto, para os alunos dos anos de continuidade, mas esse trabalho foi antecipado.

Segundo Ministério da Educação, estes vales vão sendo disponibilizados gradualmente, à medida que as turmas são constituídas e que essa informação é disponibilizada pelas escolas, e até ao momento o número ascende aos 1,2 milhões.