Portalegre é um dos cinco distritos que passa a estar sob aviso laranja por causa do calor a partir de sexta-feira.

A população está habituada a temperaturas altas durante o Verão, mas prepara-se para redobrar os cuidados.

Além dos cuidados a ter com a saúde, as elevadas temperaturas também levam a redobrar as atenções devido ao risco de incêndio potenciado pelas condições meteorológicas previstas.

