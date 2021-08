O rebentamento de uma conduta de gás no cruzamento entre a Avenida Rodrigues de Freitas e a Rua das Fontainhas, no Porto, fez hoje um ferido por inalação de gás e obrigou ao corte da Ponte do Infante.

De acordo com o Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, o alerta foi dado por volta das 10:20, tendo sido enviados para o local seis viaturas e cerca de duas dezenas de bombeiros.

O rebentamento da conduta de gás deveu-se, segundo a mesma fonte, a trabalhos que decorriam na via pública, tendo provocado um ferido.

O incidente obrigou ao corte da Avenida Rodrigues de Freitas e da Ponte do Infante, que liga Porto e Gaia, cujo acesso foi restabelecido por volta das 11:20.

De acordo com os Sapadores, não houve danos materiais a registar em viaturas.