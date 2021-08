Cidadão português morto em Luanda por segurança da empresa onde trabalhava

Um cidadão português foi morto, em Luanda, pelo segurança da empresa onde trabalhava, com um tiro disparado de modo acidental, disse à Lusa fonte da polícia angolana.

Segundo o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, Nestor Goubel, o acidente ocorreu, quinta-feira, no bairro Kifica, distrito urbano do Benfica.

"É um segurança admitido na empresa e era o primeiro dia de emprego, não sei se havia inexperiência, mas tudo indica que foi um acidente", referiu o porta-voz da polícia em Luanda.

O segurança já foi detido e está a ser ouvido pelo Ministério Público.

Nestor Goubel salientou que neste momento a polícia encontra-se no local para a recolha de mais informações, realçando a explicação inicial foi de que "depois de render o colega, começou a trabalhar e a dada altura entendeu que devia inspecionar a arma que, por azar, disparou".