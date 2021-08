"O seu colega agrediu-me". Noite marcada por desacatos entre PSP e trabalhadores da STCP

A noite passada na central de camionagem de Francos, no Porto, começou com desacatos entre os trabalhadores da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto e a Polícia de Segurança Pública.

De acordo com os trabalhadores da empresa de transportes públicos do Porto, as autoridades já estavam no local quando a concentração começou, por volta da meia-noite desta sexta-feira.

Em resposta à SIC, a PSP disse que esteve no local para garantir a ordem e a tranquilidade pública e que a ação das forças de segurança decorreu dentro da lei, visando garantir o direito ao trabalho dos funcionários.

De acordo com as autoridades, um agente sofreu ferimentos ligeiros num olho, depois de ser atingido por estilhaços de um vidro de um autocarro.

A presença da Polícia de Segurança Pública na noite passada - de quinta para sexta-feira - não demoveu os protestantes que esta sexta-feira de manhã também marcaram presença na central da Via Norte, em Matosinhos.

A paralisação deverá comprometer grande parte dos serviços até às 02:00 de sábado, uma vez que - segundo o sindicato - 80% dos trabalhadores aderiram à greve e não estão assegurados serviços mínimos.

Os trabalhadores da STCP estão em luta por aumentos salariais e melhores condições de trabalho.

Na quinta-feira da semana passada, os trabalhadores estiveram reunidos em plenário e rejeitaram o aumento de 15 euros proposto pela administração da empresa, por considerarem que a quantia é insuficiente.

A greve vai repetir-se nos dias 20, 26 e 27 deste mês.