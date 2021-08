Peregrinação de 12 e 13 de Agosto. Milhares de emigrantes passaram por Fátima

Terminaram as cerimónias no Santuário de Fátima por ocasião do 13 de Agosto. Nesta peregrinação dedicada aos migrantes e refugiados, o recinto atingiu 90% da capacidade prevista.

Numa tradição que se mantém há mais de 80 anos, cultivada em tempos de mais profunda raiz agrícola, os peregrinos habituaram-se a oferecer trigo à senhora de Fátima.

O arcebispo do Luxemburgo falou aos migrantes e refugiados com gratidão, destacando o espírito de serviço, que apontou de exemplo para todos os cristãos.

O adeus de Fátima é para muitos emigrantes já um primeiro sinal da despedida destes dias de visita a casa. Um momento sempre vivido com particular intensidade na Cova da Iria.

O Santuário chegou a 90% da capacidade prevista na peregrinação que mais fiéis acolheu desde que se aplicam as restrições do tempo de pandemia.