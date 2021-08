Praia em Albufeira interdita. Agência do Ambiente não tinha risco de derrocada identificado 

O acesso a uma pequena praia não balnear de Albufeira está interdito devido ao risco iminente de derrocada das arribas que a envolvem. A decisão foi tomada na quinta-feira, numa altura em que cerca de 30 banhistas tiveram que abandonar o areal.

As fissuras na arriba foram identificadas por quem ali passava na quinta-feira. Na pequena Praia do Ninho da Andorinha, algumas dezenas de banhistas estendiam a toalha alheios ao risco que corriam e que, após o alerta, acabou por ser atestado pela Polícia Marítima e pela Proteção Civil municipal.

A iminência de derrocada levou nesse mesmo dia à interdição do acesso à praia. Agentes da autoridade marítima evacuaram o areal. Cerca de 30 banhistas, a maioria estrangeiros, que procuravam aqui refúgio das enchentes de agosto, tiveram que abandonar a pequena baía, tida como selvagem. Não tem vigilância, nem estruturas balneares.

As arribas do Algarve, instáveis por natureza, são monitorizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente, que não tinha ainda identificado o risco iminente destas formações. Estuda agora maneira de realizar uma derrocada controlada nesta zona de difícil acesso.