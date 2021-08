Procissão das Velas. Ocupação do Santuário de Fátima ficou abaixo do permitido

Mais de 10 mil pessoas participaram na peregrinação de 12 de agosto, em Fátima. Uma ocupação que ficou abaixo do máximo definido pelo Santuário e pelas autoridades de saúde. Ainda assim, desde que há limitações no Santuário, foi a noite de Procissão das Velas com mais fiéis presentes.

Centenas de emigrantes estão esta semana em Fátima para a tradicional peregrinação de agosto, que é também a semana internacional das migrações.

Esta sexta-feira, às 09:00 é recitado o terço, realizando-se, uma hora mais tarde, a missa, que inclui uma palavra dirigida aos doentes. As celebrações terminam com a procissão do adeus.

Veja também: