Acidente entre motociclo e ligeiro faz um morto em Vila Praia de Âncora

Uma pessoa morreu na noite de sexta-feira em Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha (Viana do Castelo), numa colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo, informou à agência Lusa a Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o acidente ocorreu na Estrada Nacional (EN) 13.

Além do óbito do motociclista, o acidente originou um ferido leve, condutor do veículo ligeiro, que foi transportado para o hospital de Viana do Castelo.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta foi dado às 22:56 e no local estiveram 24 operacionais, apoiados por 11 viaturas e um meio aéreo.