Centenas de operacionais no terreiro devido ao elevado risco de incêndio

Num dia de elevado risco de incêndio, por causa do muito calor que se faz sentir, a Proteção Civil tem no terreno um elevado dispositivo com centenas de operacionais preposicionados. Em Vila Real, por exemplo, os bombeiros estão colocados em locais considerados estratégicos para poderem atuar mais rapidamente em caso de incêndio.

O plano da Proteção Civil de Vila Real estende-se a Boticas, Chaves ou Ribeira de Pena. São vários os pontos do distrito de Vila Real com meios preposicionados.

No terreno, estão as 46 equipas que compõem o dispositivo de combate a incêndios com o apoio das equipas de intervenção permanente e sapadores florestais.

São mais de 500 operacionais e mais de 100 viaturas para garantir uma melhor resposta nos dias de maior risco.

A partir deste sábado retomam também a atividade os drones da força aérea na vigilância e deteção de incêndios rurais.