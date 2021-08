Greve no SEF com adesão de 100%

Foi uma manhã de alguns constrangimentos nos aeroportos nacionais, por causa da greve dos funcionários do SEF. O sindicato fala numa adesão total em vários aeroportos.

Os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Funchal, Porto Santo e Ponta Delgada estão com os tempos de espera mais elevados por causa da greve dos funcionários do SEF

A paralisação será de duas horas por dia durante o período de maior tráfego. O sindicato fala numa adesão total.

O sindicato diz que há uma falta de resposta por parte do Governo depois da aprovação da proposta de lei que prevê a separação entre as funções policiais do SEF pela PJ, PSP e GNR.

A ANA, empresa que gere os aeroportos, pede aos passageiros que viajem para destinos fora do espaço Schengen que se dirijam mais cedo ao embarque.

A Confederação do Turismo pediu uma reunião urgente com o Governo e apela a um entendimento por considerar que esta greve é irresponsável e lesa a economia.

O protesto começou este sábado e vai prolongar-se até ao final do mês.