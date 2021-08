Francisco Louçã acredita que vai haver uma remodelação do Governo, apesar do primeiro-ministro ter afastado essa hipótese.

O primeiro-ministro voltou a afastar o cenário de remodelação no Governo.

António Costa disse que até outubro quer todos os ministros concentrados no Orçamento do Estado e na execução do Plano de Recuperação e Resiliência. Em entrevista ao Expresso, reconhece, no entanto, que não há ministros insubstituíveis.