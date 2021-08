Pelo segundo ano, não se realiza a Concentração Internacional de Motos em Góis, considerada a segunda mais importante do país. No entanto, são esperados milhares de motociclistas este fim de semana.

Por estes dias, Góis seria a capital do motociclismo no país. Mas pela segunda vez, a pandemia estragou os planos.

Ainda assim, aquele que seria o fim de semana da concentração não fica sem festa e adeptos das duas rodas. No recinto só se entra com certificado de vacinação ou com um teste que pode ser feito no local e que demora até 30 minutos.

Depois pode ser aproveitada a feira que é apenas um dos pontos de interesse. Há ainda exposições, cinema, animação de rua.

Quem queira uma estadia mais longa, tem uma zona de acampamento limitada a 1.500 pessoas.