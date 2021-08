No Alentejo a temperatura chegou aos 45 graus

Se noutros países da Europa o facto de o calor estar a aumentar tem estado a causar problemas, em Portugal, pelo menos no Alentejo, onde a temperatura chegou aos 45 graus, em Lisboa e arredores, esta vaga de calor tem sido suportada pela população, que faz o que pode para se refrescar.

A Direção-Geral da Saúde pede mais atenção com os mais novos, doentes crónicos, grávidas e com os mais idosos.

Mais de 80 concelhos do interior norte e centro e do Algarve apresentam risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que colocou seis distritos sob aviso laranja devido ao calor.

Quase cinco dezenas de concelhos estão este sábado em risco muito elevado de incêndio, abrangendo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Beja e Faro.

Em risco elevado está ainda quase toda a região do Alentejo e mais de quatro dezenas de municípios dos distritos de Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo, Viseu e Setúbal.

O restante território apresenta um risco moderado e reduzido, consoante a região.