Praia na Ericeira interdita a banhos. Avaria em ETAR pode estar na origem

A Praia da Baleia, na Ericeira, está interdita a banhos, após análises feitas pela Agência Portuguesa do Ambiente. Ainda não há previsão para a reabertura.

No Concelho de Mafra, na antiga Vila da Ericeira, é das praias mais conhecidas e mais concorridas. Agora continua interdita a banhos, após a Agência Portuguesa do Ambiente ter comprovado a existência de micro-organismos na água, conforme confirmou a Capitania do Porto de Cascais.

Os nadadores salvadores têm de impedir a ida à água, nem que seja para refrescar os pés.

Foi o Delegado de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo que decretou a proibição, quando as análises efetuadas no dia 10 confirmaram a presença de "enterococos intestinais" na praia do sul.

Alguns moradores disseram não ser a primeira vez que isto acontece. Outros queixaram-se de já terem tido problemas de pele e sintomas de gastroenterite.

Desta vez, a contaminação microbiológica poderá ter ocorrido na sequência de uma avaria, um entupimento, na ETAR mais próxima.

A SIC pediu uma reação à Câmara Municipal de Mafra, mas ainda não obteve resposta.