Este sábado poderá ser o dia mais quente do ano. No Alentejo, as temperaturas podem aproximar os 45 graus.

Está calor faz transpirar e afasta dos locais de habitual convívio. A esplanada fica montada. Depois é tudo uma questão de escolha e perspetiva.

No trabalho a história já é diferente e o conforto pede outras medidas.

