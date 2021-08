Feira Medieval no Crato decorre até este domingo

O Mosteiro da Flor da Rosa, no Crato, é palco de uma feira medieval este fim de semana, a primeira a ser realizada no concelho após as restrições impostas pela pandemia. O torneio de armas a cavalo é uma das principais atrações do evento.

É uma viagem no tempo. Damas, cavaleiros, bobos e trovadores criam o ambiente de uma feira medieval às portas do mosteiro de Flor da Rosa, no Crato.

O palco é histórico e o evento também, por ser o primeiro neste concelho após as limitações impostas pela pandemia.

A história na vila do Crato passa pela crise dinástica do século XIV e toda a trama que terminou com aclamação de D. João I como Rei de Portugal.

Traços de bravura e valentia que se procuram no torneio de armas a cavalo que é recriado no evento ao cair da noite.

O torneio de armas a cavalo – Flor da Rosa Medieval - é organizado pela Câmara do Crato e está integrado no Programa "Cultura em Rede", da

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Decorre até ao final deste domingo e as entradas são gratuitas.